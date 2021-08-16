Microsoft будет использовать блокчейн на базе Ethereum, чтобы награждать за доносы на пиратов

Microsoft, помимо прочего, известна своей политикой нетерпимости к цифровому пиратству. Новый документ, опубликованный исследовательским отделом компании, предлагает использовать для борьбы с пиратством систему вознаграждений Argus, работающую на основе блокчейна Ethereum. Система позволит добровольцам сообщать о неправомерном использовании контента в обмен на вознаграждение.

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Microsoft заявляет, что Argus является прозрачной и безопасной системой, и способна отсеивать злонамеренные ложные и ошибочные сообщения о пиратстве. Напомним, что редмондская компания является частью Software Alliance, которая занимается контролем за нарушением авторских прав как в Сети, так и вне её. Альянс также предлагает вознаграждение пользователям, сообщающим о пиратстве, однако система Argus, представленная Microsoft , выгодно выделяется своей открытостью и прозрачностью, которые в данный момент отсутствуют в механизмах Softwafe Alliance.

Microsoft заявляет, что многие компании занимаются борьбой с пиратством, однако эффективность принимаемых ими мер поддаётся сомнению из-за отсутствия прозрачности. Редмондский техногигант считает, что прозрачность является обязательным условием, чтобы заинтересовать людей в сотрудничестве.

torrentfreak.com

Принцип работы новой системы довольно прост. Пиратский контент отслеживается до источника с помощью уникального водяного знака, который соответствует секретному коду. Когда поступает сообщение о пиратской копии, статус источника меняется на «обвиняемый». В системе предусмотрена возможность обжалования обвинения, однако если его обжаловать не удаётся, статус меняется на «виновен». Argus — открытая система, но существуют различные меры защиты от злоупотреблений. Например, сообщение об одном и том же эпизоде пиратства несколько раз под разными псевдонимами уменьшит вознаграждение.

Неизвестно, планирует ли Microsoft протестировать систему в реальных условиях в ближайшее время. Теоретически, она работает с различными типами мультимедиа и программным обеспечением. При этом пока неясно, насколько технология будет эффективна в реальной жизни. Стоит отметить, что идея Microsoft уже не нова. Подобную систему на основе блокчейна много лет назад придумала южноафриканская компания Custos. Тем не менее, Microsoft заверяет, что Argus существенно превосходит детище Custos. Документация к Argus и сама система будут представлены на предстоящем 40 Международном симпозиуме по надёжным распределённым системам, который состоится в конце сентября.



