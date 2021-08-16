Google и Facebook протянут новые интернет-кабели между Северной Америкой и Азией — 190 Тбит/с и 12 тыс. км

Компании Google и Facebook официально объявили о реализации совместного проекта Apricot, в рамках которого для обеспечения высокоскоростным доступом в интернет ряда стран Азиатско-Тихоокеанского региона будет проложена подводная магистраль протяжённостью около 12 тыс. км. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на данные компаний.

Google и Facebook протянут новые интернет-кабели между Северной Америкой и Азией — 190 Тбит/с и 12 тыс. км

Изображение: Business Insider

В рамках данного проекта будет осуществлена прокладка двух подводных волоконно-оптических кабелей Bifrost и Echo. Новые магистрали свяжут Японию, Сингапур, Тайвань, Гуам, Филиппины и Индонезию с западным побережьем США. Реализация проекта поможет удовлетворить растущий спрос на услуги широкополосного доступа в интернет и беспроводную связь пятого поколения (5G) в регионе.

Известно, что после начала эксплуатации новых волоконно-оптических линий пропускная способность канала вырастет до 190 Тбит/с. Реализация совместного проекта позволит Facebook и Google повысить качество услуг, предоставляемых пользователям в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Если всё пойдёт по плану, то прокладка подводных кабелей будет завершена в 2024 году.

Стоит отметить, что Facebook и Google в прошлом уже проложили тысячи километров подводного интернет-кабеля. В июне этого года Google объявила о намерении проложить кабель, соединяющий восточное побережье США с Аргентиной. В прошлом году Google и Facebook под давлением американского правительства отменили несколько проектов, в рамках которых планировалось проложить подводные кабели между США и Гонконгом.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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