Лондонский суд обязал криптобиржу Binance отследить аккаунты хакеров и заблокировать их

Лондонский суд приказал одной из крупнейших криптовалютных бирж Binance отследить учётные записи хакеров, которые украли у компании Fetch.ai, занимающейся разработками в сфере искусственного интеллекта, $2,6 млн. Такое решение было вынесено после рассмотрения заявления Fetch.ai, которая потребовала заблокировать аккаунты хакеров и изъять хранящиеся на них средства.

Изображение: Dado Ruvic / Reuters

Несмотря на относительно небольшую сумму, данное разбирательство является одним из первых с участием биржи Binance. Кроме того, это дело станет проверкой способности английской судебной системы бороться с мошенничеством на криптовалютных платформах.

«Мы можем подтвердить, что помогаем Fetch.ai вернуть утраченные активы. Binance регулярно блокирует учётные записи за подозрительную активность в соответствии с нашими политиками безопасности и обязательством по обеспечению защиты пользователей при взаимодействии с нашей платформой», — говорится в сообщении Binance.

Последнее время Binanace, имеющая непрозрачную корпоративную структуру, столкнулась с тщательной проверкой со стороны регуляторов на фоне подавления криптовалют в некоторых странах мира. Это связано с опасениями властей по поводу того, что криптовалютные биржи могут использоваться для отмывания денег, финансового мошенничества и ведения разного рода незаконной деятельности.

В ответ на это Binance неоднократно заявляла о стремлении соблюдать правила, установленные в странах присутствия платформы. Для этого Binance расширила численность подразделения, отвечающего за соблюдение правил и взаимодействие с регуляторами разных стран.



