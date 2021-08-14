Google, Apple и Amazon отложили внедрение стандарта для устройств умного дома до 2022 года

Matter — грядущий стандарт для систем умного дома, который призван объединить экосистемы Google , Apple и Amazon воедино, снова отложен, на этот раз до 2022 года. Об этом сообщил генеральный директор Connectivity Standards Alliance (CSA) Тобин Ричардсон (Tobin Richardson).

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Хотя Matter уже имеет полнофункциональную спецификацию, группе ещё предстоит завершить разработку SDK и программы сертификации, с помощью которой разработчики смогут помечать оборудование, официально совместимое с Matter. Первоначально предполагалось, что первые устройства, сертифицированные Matter, появятся к концу 2021 года. Теперь срок передвинут на первую половину 2022 года. По словам эксперта по решениям умного дома Стейси Хиггинботэм (Stacey Higginbotham), задержка означает, что первые устройства, совместимые с Matter, в действительности выйдут на рынок не раньше второй половины 2022 года.

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Ричардсон объяснил задержку совокупностью факторов, например, присоединением к Matter новых компаний, пандемией COVID-19 и сложностью создания подобного многоуровневого стандарта.

Это не первая задержка Matter, о разработке которого компании договорились в декабре 2019 года. В тот момент ожидалось, что стандарт будет запущен до конца 2020 года. Затем его внедрение было перенесено на 2021 год, а позже сдвинуто к концу этого года.



