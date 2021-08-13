Интернет и ТВ подорожают на 30% в Украине

В Украине сложились условия, при которых интернет-провайдеры вынуждены будут повысить стоимость своих услуг. Украинцам придется платить за доступ к Сети, кабельному и цифровому телевидению почти на треть больше.

В Украине подорожает интернет и телевидение: провайдеры рассказали, когда и на сколько повысят цены

Тарифы на интернет и ТВ в ближайшее время вырастет от 10 до 30% по всей Украине. Причиной подорожания стали несколько факторов. Это и необходимость повышать уровень заработных плат сотрудникам (после роста минималки), загруженность сетей, рост отчислений за авторские права на контент.

Глава провайдер "Паутина" Александр Арутюнян отметил, что в последнее время отмечается рост стоимости контента. Соответственно, выросли отчисления в Коалицию аудиовизуальных и музыкальных прав (КАМП), которые операторы вносят за каждого пользователя.

В Украине подорожает интернет и телевидение: провайдеры рассказали, когда и на сколько повысят цены

Повышение стоимости интернета и ТВ ожидается ближайшей осенью или в первый месяц зимы. При этом, вряд ли пользователи могут надеяться на поэтапное повышение тарифов. Скорее всего, интернет-провайдеры поднимут цены разом на сумму от 10 до 30 процентов.


Шевченко Лилия, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Хакеры взломали серверы Gigabyte, зашифровали данные и требуют выкупХакеры взломали серверы Gigabyte, зашифровали данные и требуют выкуп
Похитивший более $600 миллионов хакер начал возвращать украденноеПохитивший более $600 миллионов хакер начал возвращать украденное
Google уменьшит зарплату своим сотрудникам, которые будут работать из домаGoogle уменьшит зарплату своим сотрудникам, которые будут работать из дома
Популярную соцсеть Reddit оценили в $10 миллиардовПопулярную соцсеть Reddit оценили в $10 миллиардов
Facebook и Amazon отложили возвращение сотрудников в офисы до 2022 годаFacebook и Amazon отложили возвращение сотрудников в офисы до 2022 года
Блок рекламы


Похожие новости
СБУ разоблачила сеть интернет-агентов, которых координировали из РоSSииСБУ разоблачила сеть интернет-агентов, которых координировали из РоSSии
Депутаты предлагают обязать интернет-сервисы дублировать фильмы на украинскомДепутаты предлагают обязать интернет-сервисы дублировать фильмы на украинском
Глава Google предупредил об угрозе свободному интернету и назвал две технологии, которые изменят мирГлава Google предупредил об угрозе свободному интернету и назвал две технологии, которые изменят мир
Создатель интернета продал его оригинальный код за $5,4 млнСоздатель интернета продал его оригинальный код за $5,4 млн
СБУ разоблачила 10 интернет-агитаторов, которые действовали по заказу роSSийских спецслужбСБУ разоблачила 10 интернет-агитаторов, которые действовали по заказу роSSийских спецслужб
В Украине начал работу чат-бот для онкобольных "Лечись"В Украине начал работу чат-бот для онкобольных "Лечись"
Единый цифровой кошелек позволит европейцам получать государственные услуги в интернете — ЕвросоюзЕдиный цифровой кошелек позволит европейцам получать государственные услуги в интернете — Евросоюз
В Украине возобновил работу сервис для онлайн-регистрации субсидийВ Украине возобновил работу сервис для онлайн-регистрации субсидий
Высокоскоростной интернет запустят в УкраинеВысокоскоростной интернет запустят в Украине
В Одессе разоблачили интернет-агитаторов, которые планировали распространение фейков о майских праздниках в УкраинеВ Одессе разоблачили интернет-агитаторов, которые планировали распространение фейков о майских праздниках в Украине
Последние новости
Подгружаем последние новости