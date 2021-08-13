Интернет и ТВ подорожают на 30% в Украине

В Украине сложились условия, при которых интернет-провайдеры вынуждены будут повысить стоимость своих услуг. Украинцам придется платить за доступ к Сети, кабельному и цифровому телевидению почти на треть больше.

Тарифы на интернет и ТВ в ближайшее время вырастет от 10 до 30% по всей Украине. Причиной подорожания стали несколько факторов. Это и необходимость повышать уровень заработных плат сотрудникам (после роста минималки), загруженность сетей, рост отчислений за авторские права на контент.

Глава провайдер "Паутина" Александр Арутюнян отметил, что в последнее время отмечается рост стоимости контента. Соответственно, выросли отчисления в Коалицию аудиовизуальных и музыкальных прав (КАМП), которые операторы вносят за каждого пользователя.

Повышение стоимости интернета и ТВ ожидается ближайшей осенью или в первый месяц зимы. При этом, вряд ли пользователи могут надеяться на поэтапное повышение тарифов. Скорее всего, интернет-провайдеры поднимут цены разом на сумму от 10 до 30 процентов.