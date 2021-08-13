Facebook и Amazon отложили возвращение сотрудников в офисы до 2022 года

В Facebook заявили о решении отложить возвращение сотрудников в США в офисы до января 2022 года из-за распространения коронавируса дельта.

В корпорации отметили, что отмечают возможность возвращения работников в офисы исходя из данных, а не каких-либо дат, сообщает NBC News.

В Facebook подчеркнули, что на удаленной работе могут также оставаться зарубежные сотрудники компании.

До этого в корпорации планировали направление работников в офисы в октябре. Однако еще в июне исполнительный директор Facebook Марк Цукерберг сказал сотрудникам, что планирует работать удаленно до половины 2022 года. Ранее он уже говорил, что половина из 60 тыс. сотрудников компании может в течение десяти лет работать дома.

В конце июля компании Facebook и Google независимо друг от друга приняли решение об обязательной вакцинации сотрудников от коронавируса пред возвращением на работу в офисы.

Ранее решение отложить возвращение работников в офисы приняли в Amazon. Компания рассчитывала, что ее сотрудники смогут возобновить работу в офисах на регулярной основе с начала сентября, но в итоге перенесла этот срок по крайней мере до 3 января 2022 года.