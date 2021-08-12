Microsoft подала жалобу на контракт Amazon с Агентством национальной безопасности на $10 млрд

Microsoft подала жалобу в Счётную палату США после того как Агентство национальной безопасности (АНБ) США заключило с Amazon контракт на $10 млрд. По мнению Microsoft , АНБ не провело надлежащей оценки при выборе подрядчика для нового проекта.

Источник: theverge.com

АНБ США приняло решение использовать для своего нового проекта WildandStormy не собственные сервера, а инфраструктуру коммерческих облачных провайдеров. Данный проект предусматривает хранение данных разведки, а также их обработку и анализ. Представитель АНБ подтвердил факты заключения контракта и подачи жалобы: «Агентство ответит на жалобу согласно соответствующим федеральным постановлениям».

Это уже не первый подобный инцидент, когда возникают споры между Microsoft и Amazon по поводу правительственных контрактов. Ранее Пентагон заключил контракт Joint Enterprise Defense Infrastructure (JEDI) с Microsoft , который предусматривал использование облачной инфраструктуры компании и оценивался в $10 млрд. Тогда протест подала Amazon, и после продолжительного разбирательства американское Министерство обороны вообще было вынуждено отменить контракт. Другие ведомства США также пользуются коммерческими облачными платформами для реализации своих задач. В частности, ЦРУ разделило инфраструктуру своей платформы Commercial Cloud Enterprise между мощностями Microsoft , Amazon, Google , Oracle и IBM.

Счётная палата США огласит своё решение по контракту для проекта АНБ WildandStormy 29 октября 2021 года.



