Google уменьшит зарплату своим сотрудникам, которые будут работать из дома

Google предлагает своим сотрудникам калькулятор, который позволяет увидеть изменение зарплаты после перехода на «удаленку» или переезда. Об этом пишет Reuters.

Фото: reuters.com

Что известно о системе

Система начисления зарплаты в зависимости от места жительства запущена в июне.

Например, сотрудник Google , который попросил не называть его имени, обычно добирается до офиса в Сиэтле из соседнего округа два часа. Он потеряет 10% зарплаты, если будет работать полный день из дома.

Скриншоты из внутреннего калькулятора Google показывают, что зарплата сотрудников может меняться на 5%, если место для удалённой работы находится далеко от офиса.

В Google пояснили, что начисляют зарплату по максимальной ставке в конкретном городе или штате. Если сотрудник переходит на удалённую работу в городе, где расположен офис, то зарплата меняться не будет.

Что говорят социологи

Профессор социологии Вашингтонского университета в Сент-Луисе Джейк Розенфельд, который исследует оплату труда, сказал, что такая схема Google вызывает тревогу.

«Ясно, что Google не обязан этого делать… Google может позволить себе платить работникам, которые решили работать удаленно, прежнюю зарплату», — сказал профессор.

Перспективы «удаленки»

К 2028 году 73% компаний будут хотя бы частично работать с удаленными сотрудниками, по данным Upwork. До коронавируса таких компаний было меньше 30%.

В 2018 году в США экономия среди компаний на сотрудниках, которые работали удаленно, составила, по оценкам экспертов, $5 млрд.

экономия среди компаний на сотрудниках, которые работали удаленно, составила, по оценкам экспертов, $5 млрд. HubSpot сообщает, что 83% опрошенных признают: удаленная работа делает их более счастливыми, а 77% сотрудников удаленно работают продуктивнее.

Напомним

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