Хакеры похитили из МИД Литвы информацию под грифом "секретно"

Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что во время кибератаки на Министерство иностранных дел (МИД) произошла утечка секретной информации.

"Ведется расследование. Вне всякого сомнения, мы дадим оценку вреда, который нанесла эта кибератака. Однако есть определенные признаки, которые показывают, что произошла утечка определенной информации. И это информация с грифом "секретно"", - сказал глава государства в четверг в интервью "Делфі".

По словам Науседа, утечка этой информации "может нанести большой вред прежде всего союзникам", однако не раскрыл детали.

Советник президента Литвы Аста Скайсгирите в свою очередь подчеркнула, что хакерское нападение произошло во вторник, 10 августа. В тот же день произошли беспорядки в лагере для мигрантов на полигоне Руднинкай и столкновения у Сейма.

"Слишком много совпадений, чтобы они были случайными", - подчеркнула она.

Министерство иностранных дел Литвы в среду сообщило о попытке информационной кибератаки. Об этом сообщили соответствующие органы, началось расследование.