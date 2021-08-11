Facebook удалил сотни роSSийских аккаунтов с фейками о вакцинации

Они распространяли дезинформацию об AstraZeneca и Pfizer.

В июле соцсеть Facebook удалила две сети аккаунтов, которые управлялись из РоSSии и Мьянмы. Страницы, связанные с Мьянмой, касались хунты, захватившей власть.

РоSSийские аккаунты касались дезинформации о прививках. 65 учетных страниц и 243 страницы Instagram имели связь с маркетинговой компанией Fazze, зарегистрированной в Великобритании, но с деятельностью в РоSSии. Аккаунты были таргетированы на аудиторию Индии, Латинской Америки и США, сообщили в блоге Facebook.

Информационная кампания аккаунтов имела две волны с перерывом в пять месяцев. Сначала в ноябре-декабре распространялись комментарии и мемы, которые утверждали, что вакцина от коронавируса AstraZeneca превращает людей в шимпанзе. В качестве "аргумента" использовалось то, что препарат создан на основе аденовируса этого животного.

Через пять месяцев аккаунты начали ставить под вопрос безопасность вакцины Pfizer. Обе информационные волны совпали с обсуждением правительств ряда стран разрешения на экстренное применение этих препаратов.

К распространению дезинформации привлекали не только обычные аккаунты, но и инфлюенсеров.

"Это продолжает тенденцию, отмеченную в нашем недавнем отчете об угрозах: операции влияния все чаще ориентируются на настоящие влиятельные голоса, чтобы донести свои сообщения", - говорится в отчете.

Напомним, что в мае социальная сеть Facebook удалила найденную журналистами ботоферму власти и сотни аккаунтов, связанных с депутатом Верховной Рады Андреем Деркачом.

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