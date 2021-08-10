Турецкая платформа с инвестициями Alibaba привлекла $1,5 миллиарда

Турецкий интернет-магазин Trendyol, поддерживаемый Alibaba, привлек $1,5 млрд в рамках последнего раунда финансирования. Об этом сообщает Bloomberg.

Турецкая платформа с инвестициями Alibaba привлекла $1,5 миллиарда
Фото: dynamex.az

Оценка компании

В рамках раунда инвесторы оценили стоимость турецкой компании в $16,5 млрд.

В нем прияли участие SoftBank, суверенный фонд Катара, Princeville Capital и фонд благосостояния, принадлежащий эмирату Абу-Даби.

По данным министерства торговли Турции, Trendyol извлек выгоду из резкого роста рынка онлайн-покупок в стране, который в прошлом году прибавил 66%. Валовая стоимость товаров, которые компания продает через свою платформу, выросла примерно в 20 раз за последние три года и в этом году должна достичь $10 млрд.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Новая почта запустила сервис доставки товаров с онлайн-площадок Турции через платформу NP Shopping.

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