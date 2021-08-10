NetEase отложил IPO своего музыкального стриминга в Гонконге

NetEase отложил IPO своей компании по стриминговой музыке Cloud Village на сумму $1 млрд на Гонконгской бирже. Об этом сообщает Reuters.

Фото: finversia

Срыв IPO

Первичное размещение акций Cloud Village должно было состояться на этой неделе. Однако из-за ужесточения мер Китая по отношению к технологическим компаниям его пришлось отложить.

В июле китайский регулятор также обязал Tencent отменить сделки с мировыми музыкальными лейблами в течение 30 дней в связи с нарушением антимонопольного законодательства.

Предыстория

Одной из первых китайских компаний, которая отложила IPO, стал стартап по обработке медицинских данных LinkDoc Technology. Он передумал выходить на биржу NASDAQ и приостановил подготовку к IPO на следующий день после того, как закрыл книгу заявок на покупку своих акций.

LinkDoc подала заявку на IPO в прошлом месяце и должна была объявить цену на свои акции после закрытия рынка США в четверг, 8 июля. Ожидалось, что компания привлечет более $200 млн.

Первичное размещение в Нью-Йорке также решил отложить разработчик фитнес-приложения Keep. Компания с инвестициями японского SoftBank и китайского Tencent планировала привлечь до $500 млн.

Подготовку к первичному публичному размещению акций также прекратила крупнейшая китайская платформа для подкастов Ximalaya. Она планировала привлечь не менее $500 млн.

Компания ByteDance, владелец популярного приложения для коротких видео TikTok, отложила на неопределенный срок планы по выходу на биржу.

Контроль Китая

Китайские власти усилили контроль над технологическими компаниями страны с ноября прошлого года, в том числе ввели новые правила, регулирующие сбор данных пользователей.

По мнению регуляторов, данные, собранные китайскими технологическими компаниями, могут быть скомпрометированы в результате более подробного раскрытия информации, связанной с листингом на биржах США .

Власти также разрабатывают меры против ненадлежащего сбора и использования данных для защиты интересов пользователей.

На прошлой неделе стало известно, что САС начнет проводить плановые проверки безопасности компаний, выходящих на зарубежные биржи.

Новые правила будут распространяться на компании, которые хотят провести листинг за рубежом и располагают данными более чем об 1 млн пользователей.

Теперь они должны представить САС материалы IPO, которые они намерены предоставить перед листингом руководству иностранных торговых площадок.

Раньше китайским компаниям обычно не требовалось разрешения САС для листинга за рубежом.