Джихадисты заполонили пропагандой терроризма соцсеть команды Трампа

Платформа была создана как "более свободная" альтернатива Facebook и Twitter.

Джихадисты заполонили пропагандой терроризма соцсеть команды Трампа
Фото: Новости США

Только через неделю после создания командой экс-президента США Дональда Трампа соцсети Gettr ее заполнили террористической пропагандой. В частности, там публикуют информацию сторонники ИГИЛ, пишет Politico.

Теперь Gettr содержит много материалов, связанных с джихадом, в частности, графические видео, на которых террористы обезглавливают жертв. Быстрое распространение таких материалов ставит соцсеть в неудобное положение, поскольку ее разработчики анонсировали ее как более свободную альтернативу Facebook и Twitter.

На странице, посвященной ИГИЛ в Facebook, было опубликовано сообщение о появлении новой соцсети, после чего уже на следующий день на Gettr зарегистрировали 15 связанных с террористической организацией аккаунтов.

Напомним, в начале июля команда 45-го президента США Дональда Трампа запустила новую социальную сеть под названием Gettr. В описании платформы говорится, что ее миссия - "борьба с культурой отмены, продвижение здравого смысла, защита свободы слова, борьба с монополиями в соцсетях и создание реального рынка идей".

Идея создания собственной соцсети появилась у Трампа, когда его страницы заблокировали в Facebook и Twitter после штурма Капитолия 6 января.

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