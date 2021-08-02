В Главном управлении полиции Польши тайно майнили биткоин

Польская полиция опубликовала официальное заявление, согласно которому в здании Главного управления в Варшаве был вскрыт факт майнинга биткоина. Как уточнил представитель ведомства, этой деятельностью занималось гражданское лицо, а не сотрудник правоохранительных органов.

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Первым информацию об инциденте донёс до широкой общественности круглосуточный польский новостной телеканал TVN24 со ссылкой на неофициальную информацию, подтверждённую двумя источниками. После этого полиция выступила с официальными комментариями. Пресс-секретарь главкома полиции инспектор Мариуш Чарка (Mariusz Ciarka) подчеркнул: «Гражданский служащий, а не полицейский... попытался воровать электричество, чтобы майнить биткоин. К несчастью, это произошло в полицейском здании».

Господин Чарка добавил, что подозреваемый ни на каком этапе своей деятельности не имел доступа к принадлежащим полиции базам данных. К ним отсутствовал доступ и у оборудования, на котором производилась добыча криптовалюты. Хотя при майнинге использовалось общее сетевое подключение Главного управления. Инспектор также отметил, что правонарушение было раскрыто в кратчайшие сроки, хотя и не уточнил, в какие именно.

Журналисты канала TVN24 выяснили ещё некоторые подробности данного инцидента. Когда вскрылся факт незаконной деятельности, уволен был не только сам подозреваемый в майнинге криптовалюты, но и ещё одно лицо, по всей видимости, причастное к инциденту. В настоящий момент по факту кражи электроэнергии задержанному предъявлено обвинение — дело передано в районную прокуратуру Варшавы, которая займётся расследованием преступления и дальнейшими процессуальными действиями.



