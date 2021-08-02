В Главном управлении полиции Польши тайно майнили биткоин

Польская полиция опубликовала официальное заявление, согласно которому в здании Главного управления в Варшаве был вскрыт факт майнинга биткоина. Как уточнил представитель ведомства, этой деятельностью занималось гражданское лицо, а не сотрудник правоохранительных органов.

В Главном управлении полиции Польши тайно майнили биткоин

Источник: freepik.com

Первым информацию об инциденте донёс до широкой общественности круглосуточный польский новостной телеканал TVN24 со ссылкой на неофициальную информацию, подтверждённую двумя источниками. После этого полиция выступила с официальными комментариями. Пресс-секретарь главкома полиции инспектор Мариуш Чарка (Mariusz Ciarka) подчеркнул: «Гражданский служащий, а не полицейский... попытался воровать электричество, чтобы майнить биткоин. К несчастью, это произошло в полицейском здании».

Господин Чарка добавил, что подозреваемый ни на каком этапе своей деятельности не имел доступа к принадлежащим полиции базам данных. К ним отсутствовал доступ и у оборудования, на котором производилась добыча криптовалюты. Хотя при майнинге использовалось общее сетевое подключение Главного управления. Инспектор также отметил, что правонарушение было раскрыто в кратчайшие сроки, хотя и не уточнил, в какие именно.

Журналисты канала TVN24 выяснили ещё некоторые подробности данного инцидента. Когда вскрылся факт незаконной деятельности, уволен был не только сам подозреваемый в майнинге криптовалюты, но и ещё одно лицо, по всей видимости, причастное к инциденту. В настоящий момент по факту кражи электроэнергии задержанному предъявлено обвинение — дело передано в районную прокуратуру Варшавы, которая займётся расследованием преступления и дальнейшими процессуальными действиями.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Минцифры обещает 1 млн гривен за взлом "Дии"Минцифры обещает 1 млн гривен за взлом "Дии"
Мощную ботоферму, которая работала на РоSSию, ликвидировали в Ивано-Франковской областиМощную ботоферму, которая работала на РоSSию, ликвидировали в Ивано-Франковской области
Холдинг Alphabet резко увеличил квартальную выручку и прибыльХолдинг Alphabet резко увеличил квартальную выручку и прибыль
Хакеры атаковали сервис записи на вакцинацию от ковида в РимеХакеры атаковали сервис записи на вакцинацию от ковида в Риме
Квартальная выручка Facebook увеличилась на 56%Квартальная выручка Facebook увеличилась на 56%
Блок рекламы


Похожие новости
Мошенники рассылают фишинговые письма с домена НацполицииМошенники рассылают фишинговые письма с домена Нацполиции
Хакеры украли у полиции Новой Зеландии $32 тыс. в биткоинахХакеры украли у полиции Новой Зеландии $32 тыс. в биткоинах
Хакеры налетели на портал Bitcoin.org и потребовали выкуп в 1 биткоинХакеры налетели на портал Bitcoin.org и потребовали выкуп в 1 биткоин
Вице-премьер Польши обвинил РоSSию в совершении масштабной кибератакиВице-премьер Польши обвинил РоSSию в совершении масштабной кибератаки
Биткоин-инвесторы потеряли более $80 млн за полгода от действий мошенниковБиткоин-инвесторы потеряли более $80 млн за полгода от действий мошенников
Украинцев предупреждают об опасной спам-рассылке якобы от полицииУкраинцев предупреждают об опасной спам-рассылке якобы от полиции
Биткоин подорожал после встречи Илона Маска с майнерамиБиткоин подорожал после встречи Илона Маска с майнерами
Как мошенники воруют деньги украинцев в соцсетях. Советы КиберполицииКак мошенники воруют деньги украинцев в соцсетях. Советы Киберполиции
США обяжут биткоин-биржи сообщать о транзакциях на сумму более $10 тысячСША обяжут биткоин-биржи сообщать о транзакциях на сумму более $10 тысяч
Сеть биткоин-майнинга потребляет энергии вдвое меньше, чем банковский сектор — исследованиеСеть биткоин-майнинга потребляет энергии вдвое меньше, чем банковский сектор — исследование
Последние новости
Подгружаем последние новости