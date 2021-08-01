Хакеры атаковали сервис записи на вакцинацию от ковида в Риме

Вакцинальный процесс не остановлен, но замедлен.

Хакеры атаковали сервис записи на вакцинацию от ковида в Риме
Фото: adviser.ru

Часть Италии, включая Рим, коснулась хакерская атака, которая заблокировала сервис вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает Associated Press.

Региональный комиссар здравоохранения Лацио Алессио Д'Амато сообщил, что "очень мощная" хакерская атака началась после полуночи. По состоянию на утро воскресенья она все еще блокировала работу сайта.

По его словам, все, кто был записан, должны получить вакцину, однако процесс будет медленным, поскольку все данные приходится вносить вручную.

На национальном уровне в Италии вакцинировано около 60% жителей.

Напомним, что в начале июля аналогичная атака на сайт для записи на вакцинацию произошла в Грузии. Регистрация граждан Грузии на прививку китайской вакциной Sinopharm должна была начаться 3 июля в 12:00, однако этого не произошло - утром специальная платформа МЗ была отключена. Позже Минздрав заявил, что задержка связана с массированной кибератакой, которой подверглась платформа.

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