РоSSийские хакеры взломали е-почту федеральных прокуроров, - Минюст США
Считается, что эти хакеры стоят за атакой на SolarWinds.
РоSSийские хакеры, стоящие за масштабной кампанией кибершпионажа в отношении разработчика SolarWinds, взломали учётные записи электронной почты некоторых из самых известных федеральных прокуроров США.
Об этом пишет apnews.com со ссылкой на Министерство юстиции страны.
Всего было взломано 80% учетных записей электронной почты Microsoft, которые использовали сотрудники четырех офисов прокуратуры в Нью-Йорке.
В Министерство юстиции уточнили, что хакеры взломали электронную почту по крайней мере одного работника в 27 офисах прокуратуры США.
Ведомство считает, что учетные записи были скомпрометированы с 7 мая по 27 декабря 2020 года, когда была идентифицирована атака на SolarWinds.
Напомним, около 200 американских компаний пострадали от кибератаки, которую связывают с роSSийскими хакерами.