Amazon выписали рекордный штраф за неправильную обработку персональных данных в Европе

Amazon была оштрафована на рекордную сумму в €746 млн по решению люксембургского регулятора за нарушение закона о персональных данных. Об этом компания сообщила американской Комиссии по ценным бумагам и биржам, назвав решение безосновательным и объявив о намерении «решительно защищаться в этом деле».

Источник: reuters.com

Как стало известно, штраф был наложен ещё 16 июля, а причиной стало нарушение Общего регламента защиты персональных данных (GDPR), который был принят в Евросоюзе ещё в 2018 году. В разговоре с журналистами агентства Bloomberg представитель Amazon подчеркнул, что не было никаких взломов, и данные клиентов не передавались никаким третьим лицам. Компания выразила категорическое несогласие с данным решением, поэтому она будет добиваться его отмены.

Штраф был наложен после рассмотрения жалобы, которую в 2018 году подала французская правозащитная организация La Quadrature du Net. Эта же организация вскоре после принятия GDPR от лица 12 тысяч человек подала множество исков против крупных технологических компаний. Так, в январе 2019 года Google была оштрафована французским регулятором CNIL на $57 млн за то, что нарушила Регламент, не получив от пользователей Android согласия на обработку данных, которые использовались для таргетированной рекламы.

Известие о рекордном штрафе поступило на фоне повышенного внимания к европейскому бизнесу Amazon. В отношении компании сейчас проводится антимонопольное расследование, которое также коснулось вопроса обработки данных. В ноябре прошлого года было опубликовано предварительное решение Еврокомиссии, которая постановила, что Amazon нарушила правила конкуренции, использовав данные сторонних продавцов для продвижения собственных продуктов. Компанию также обвинили в продвижении на своём сайте собственных продуктов вопреки интересам партнёров, и в отношении данного факта было открыто ещё одно расследование.



