Квартальная выручка Facebook увеличилась на 56%

Компания Марка Цукерберга отчиталась о самом быстром росте выручки с 2016 года, сообщает LBLV. При этом руководство компании отметило, что в ближайшее время ожидается снижение роста доходов. После этой новости акции Facebook потеряли почти 4%.

На предварительных торгах на Нью-Йоркской фондовой бирже акции корпорации потеряли 3,66%, снизившись до 359,8 доллара. Вчерашние торги закрылись ростом на 1,49% до 373,28 доллара.

Несмотря на то, что финансовые результаты компании оказались выше прогнозов аналитиков, инвесторы отреагировали негативно. Такая реакция вызвана прогнозом снижения роста выручки во втором полугодии.

Так, в отчетном периоде выручка Facebook поднялась на 56% — до 29,1 миллиарда долларов. Эксперты отмечают, что в предыдущем квартале был зафиксирован рост на 48%. Прибыль во II квартале выросла в годовом соотношении на 101% — до 10,4 миллиарда долларов, что в расчете на акцию составляет 3,61 доллара. Аналитики ожидали, что показатель составит 3,03 долл. на ценную бумагу.

98% выручки пришлось на доходы от рекламы Fb. Рост доходов от рекламного сегмента произошел благодаря повышению средней цены за рекламу на 47%, сравнительно с таким же периодом 2020 года. Аналитики прогнозируют, что в III квартале выручка компании составит 28,22 млрд долларов.

Количество пользователей, которые ежедневно пользуются Facebook, увеличилось на 7% — до 1,91 миллиарда человек. Всего клиентами сервисов от Fb являются 3,5 миллиарда пользователей, сообщает LBLV, ссылаясь на отчетность компании.

Дмитрий Золотарев, финансовый аналитик LBLV