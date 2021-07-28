Холдинг Alphabet резко увеличил квартальную выручку и прибыль

Американский холдинг Alphabet, которому принадлежит интернет-гигант Google , отчитался о работе во второй четверти текущего финансового года, которая была закрыта 30 июня.

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По ключевым показателям зафиксирован резкий рост. Так, выручка Alphabet за трёхмесячный период достигла $61,9 млрд. Это на 62 % больше по сравнению с результатом за второй квартал предыдущего года, когда холдинг получил приблизительно $38,3 млрд.

Чистая прибыль взлетела более чем в два раза. Если год назад она составляла $6,96 млрд, то теперь — $18,53 млрд. Прибыль в пересчёте на одну ценную бумагу достигла $27,26 против $10,13 годом ранее.

Как и прежде, основную часть выручки принесли сервисы Google : на них пришлось в общей сложности $57,1 млрд. Причём $50,4 млрд составили рекламные доходы. Ещё $4,6 млрд позволила получить облачная инфраструктура Google Cloud.

Холдинг Alphabet продолжает наращивать численность сотрудников. По состоянию на второй квартал текущего года размер штата составлял около 144,1 тыс. работников против 127,5 тыс. годом ранее.



