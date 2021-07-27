Facebook собрала команду для реализации идеи Цукерберга о сетевой «метавселенной»

Соцсеть Facebook создала отдельную команду для работы над концепцией сетевой «метавселенной» Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg). Об этом пишет CNBC со ссылкой на исполнительного директора компании Эндрю Босуорта (Andrew Bosworth).

Facebook собрала команду для реализации идеи Цукерберга о сетевой «метавселенной»

Источник: Council of Foreign Relations

Новый коллектив станет частью подразделения по виртуальной реальности. Кто вошёл в его состав неизвестно, однако, по данным CNBC, его частью стал руководитель отдела продуктов Instagram Вишал Шах (Vishal Shah). Вероятно, соцсеть получит виртуальную итерацию в будущем.

«Сегодня Portal и Oculus могут перенести вас в комнату к другому человеку независимо от физического расстояния между вами. То же самое возможно с новыми виртуальными мирами и впечатлениями. Но для полного достижения метавселенной нам необходимо создать соединительное полотно между всеми её элементами. Это нужно, чтобы снять все ограничения и дать пользователю возможность перемещаться с такой же легкостью, как переходить из одной комнаты в другую», — заявил Босуорт.

Напомним, что днём ранее Цукерберг заявил, что хочет превратить Facebook в сетевую «метавселенную». Бизнесмен уточнил, что речь идёт не только о виртуальной реальности, хотя она станет важной частью проекта. «Новый сервис будет напоминать собой гибрид нескольких социальных платформ», — заявил глава Facebook.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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