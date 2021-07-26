Минцифры обещает 1 млн гривен за взлом "Дии"

Начинается второй этап багбаунти приложения.

Минцифры обещает 1 млн гривен за взлом "Дии"
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Министерство цифровой трансформации запускает второй этап багбаунти приложения "Дия" для всех желающих. За найденные уязвимости в приложении победитель конкурса получит 1 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

"Уже завтра, 27 июля, вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров проведет брифинг по запуску багбаунти. Участники будут искать уязвимости (баги) в приложении и за каждую найденную ошибку получать награду. Приоритет этого этапа - тестирование Дия.Подпись", - говорится в сообщении.

При этом в Минцифры отметили, что "Дия - самый безопасный украинский государственный ИT-продукт, он не сохраняет персональные данные, а лишь отражает информацию, которая уже есть в реестрах.

Напомним, 15 июля Верховная Рада приняла базовый закон о "Дия City". Он определяет общие принципы функционирования специального режима "Дия City" для ИТ-компаний, касающиеся свободы деятельности, невмешательства государства, презумпции правомерности деятельности, неизменности условий на 25 лет, формального характера процедуры получения статуса резидента "Дия City". Спецрежим планируют запустить к Новому году.

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