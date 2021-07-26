Мощную ботоферму, которая работала на РоSSию, ликвидировали в Ивано-Франковской области

Только с начала года ее организатор использовал для регистрации фейковых аккаунтов почти 12 тыс. SIM-карт.

Сотрудники Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области ликвидировали мощную ботоферму, которая выполняла задачи заказчиков с РФ.

Организовал ее местный житель, специалист по информационным и телекоммуникационным технологиям, информирует пресс-центр СБУ.

"Только с начала года он использовал для регистрации фейковых аккаунтов почти 12 тысяч SIM-карт украинских и роSSийских мобильных операторов", - говорится в сообщении.

Ботоферма работала в основном в соцсетях, мессенджерах и электронных кошельках.

Заказчиками услуг были, в основном, клиенты из РФ. И использовали ее "мощности", когда нужны были масштабные искажения реального положения вещей. В основном, это "накрутка" количества просмотров, предпочтений, комментариев в социальных сетях и видеохостингах. "Расчеты" велись в рублях.

СБУ изъяла SIM-шлюзы, компьютерное и другое специализированное оборудование, а также почти три тысячи SIM-карт. Продолжаются экспертизы.

После завершения экспертиз планируется объявить организатору оборудки о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи, предусмотрено ст. 361 Уголовного Кодекса Украины.

Ранее в июле СБУ заблокировала агентурную сеть ФСБ РФ с информаторами правоохранителями и чиновниками.

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