Amazon ищет специалиста по блокчейну и цифровым валютам

Компания Amazon ищет эксперта в области криптовалют и блокчейна для развития направления Amazon Digital Currency (англ. — цифровая валюты Amazon). Соответствующее объявление о поиске специалиста появилось на сайте вакансий компании, сообщает информационное издание CNBC.

Глава Amazon Web Services Энди Джесси

Соискателю необходимо обладать опытом работы в криптосфере, а также с цифровыми валютами центральных банков. В частности, указывается, что «кандидату нужно будет использовать свои знания в области блокчейна, распределённых сетей, цифровых валют центральных банков и криптовалют». По словам Amazon, для того, чтобы «обладать видением и стратегией цифровой валюты, успешному кандидату потребуется глубокое понимание экосистемы криптовалют и связанных с ними технологий».

В разговоре с CNBC представитель Amazon отметил, что компания вдохновлена инновациями, происходящими в сфере криптовалют и поэтому она изучает вопрос пользы использования криптовалюты самой компанией Amazon.

«Мы верим, что будущее будет строиться на новых технологиях, которые сделают возможными современные, быстрые и недорогие платежи, и надеемся как можно скорее принести это будущее клиентам Amazon», — прокомментировал представитель компании.

Недавно компания предложила добывать новую криптовалюту Chia на её платформе облачных вычислений Amazon Web Services (AWS). Однако в качестве оплаты за свои услуги компания пока не принимает никакие криптовалюты. К слову, ещё в 2017 году нынешний глава AWS Энди Джесси (Andy Jassy) заявлял, что компания не заинтересована в технологии блокчейна, однако очень внимательно наблюдает за развитием этой сферы.

За последние годы цифровые валюты, такие как биткоин, существенно выросли в цене, что побудило многие компании начать принимать их в качестве оплаты своих услуг. Кроме того, это подтолкнуло некоторых крупных игроков IT-сектора к созданию собственных цифровых валют. Например, компания Facebook занимается разработкой проекта криптовалюты Diem. В мае компания Apple сообщила о поиске специалиста по альтернативным системам платежей, указав знание криптовалют, в качестве одного из ключевых требований к соискателю.



