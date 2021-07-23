Twitter резко увеличил квартальную выручку и показал прибыль

Сервис микроблогов Twitter отрапортовал о работе во втором квартале текущего финансового года: по ключевым показателям зафиксирован значительный рост.

Twitter резко увеличил квартальную выручку и показал прибыль

Reuters

Выручка за трёхмесячный период составила $1,19 млрд. Это на 74 % больше по сравнению с результатом годичной давности, составлявшим около $683 млн. Рекламная выручка подскочила в годовом исчислении на 87 % — до $1,05 млрд.

Лицензирование и прочие источники дохода принесли в общей сложности $137 млн, что на 13 % больше по сравнению со второй четвертью прошлого года.

По итогам квартала компания показала чистую прибыль в размере приблизительно $66 млн, или 8 центов в пересчёте на одну ценную бумагу. Для сравнения: годом ранее были зафиксированы убытки на уровне $1,38 млрд, или $1,75 на акцию.

Twitter резко увеличил квартальную выручку и показал прибыль

Twitter

Суточная аудитория активных монетизируемых пользователей Twitter по итогам второго квартала составляла около 206 млн пользователей. Годом ранее этот показатель равнялся 186 млн подписчиков, а в первой четверти текущего года — 199 млн.

В текущем квартале компания рассчитывает получить выручку от $1,22 до $1,3 млрд. Операционные убытки, рассчитанные в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учёта (GAAP), могут составить до $50 млн.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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