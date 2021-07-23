Spotify и Giphy объединили просмотр анимаций с прослушиванием музыки

Spotify и Giphy решили совместными усилиями объединить анимации и прослушивание аудио. Теперь пользователи, которые найдут на официальном сайте Giphy анимированное изображение с любимым исполнителем, могут нажать кнопку «Слушать на Spotify», чтобы не отрываясь от просмотра «гифок» насладиться их композициями.

engadget.com

Вероятно, таким способом Spotify стремится привлечь новых клиентов. Несколько артистов уже используют преимущества сотрудничества Giphy и Spotify. Среди них Doja Cat, The Weekend и Ники Минаж (Nicki Minaj). В конечном итоге исполнители получают возможность привлечь людей и дополнительно заработать. Это может стимулировать их публиковать больше фрагментов из своих новых музыкальных клипов на Giphy, так что хостингу анимированных картинок это тоже выгодно.

engadget.com

Конечно, тяжело судить о преимуществах нововведения для пользователей сервисов, однако лишней новая возможность точно не будет, и, вполне вероятно, найдёт своих поклонников.



