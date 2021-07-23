Spotify и Giphy объединили просмотр анимаций с прослушиванием музыки

Spotify и Giphy решили совместными усилиями объединить анимации и прослушивание аудио. Теперь пользователи, которые найдут на официальном сайте Giphy анимированное изображение с любимым исполнителем, могут нажать кнопку «Слушать на Spotify», чтобы не отрываясь от просмотра «гифок» насладиться их композициями.

Spotify и Giphy объединили просмотр анимаций с прослушиванием музыки

engadget.com

Вероятно, таким способом Spotify стремится привлечь новых клиентов. Несколько артистов уже используют преимущества сотрудничества Giphy и Spotify. Среди них Doja Cat, The Weekend и Ники Минаж (Nicki Minaj). В конечном итоге исполнители получают возможность привлечь людей и дополнительно заработать. Это может стимулировать их публиковать больше фрагментов из своих новых музыкальных клипов на Giphy, так что хостингу анимированных картинок это тоже выгодно.

Spotify и Giphy объединили просмотр анимаций с прослушиванием музыки

engadget.com

Конечно, тяжело судить о преимуществах нововведения для пользователей сервисов, однако лишней новая возможность точно не будет, и, вполне вероятно, найдёт своих поклонников.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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