Отца львовского школьника оштрафовали за мемы на учителей в Instagram

Учителя восприняли эту ситуацию как буллинг и написали заявление в полицию.

Галицкий районный суд Львова оштрафовал отца 15-летнего львовского школьника за мемы на учителей, которые он публиковал в Instagram.

Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на материалы дела.

Отмечается, что в июле 2020 года 15-летний ученик львовской школы №10 имени святой Марии Магдалины, где обучение ведется на польском языке, создал страницу в соцсети Instagram, где публиковал карикатуры (мемы) на фотографии учителей школы.

Учителя восприняли эту ситуацию как буллинг и написали заявление в полицию. Во время судебного заседания отец мальчика свою вину признал полностью.

Судья признал его виновным по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП и оштрафовал его на 850 грн. Кроме этого, он должен заплатить 420 грн судебного сбора. На это постановление суда родители мальчика апелляции не подавали.

Напомним, в апреле на родителей 11-летнего школьника в Харькове составили админпротокол за то, что он срывал Zoom-уроки.