В Twitter начали тестировать дизлайки

Сервис микроблогов Twitter начал тестировать новые способы реакции на сообщения. У небольшого числа пользователей мобильного клиента для iOS помимо стандартных кнопок комментирования и ретвита появились две новых опции реакции на твит. Вместо традиционного «лайка» теперь можно проголосовать как за твит, так и против него.

В Twitter начали тестировать дизлайки

Источник: theverge.com

Как уточнили в Twitter, пользователям обновлённого тестового приложения новые опции предложены в разных стилях. Это могут быть стрелки вверх и вниз, иконки с большими пальцами вверх и вниз, а также сочетание привычной иконки сердечка и стрелки вниз. Тестирование запущено с тем, чтобы администрация сервиса смогла сформировать для себя общее понимание реакций пользователей на твиты. По результатам будет принято решение, выносить нововведение на публику или нет.

Пока ничего не сообщается относительно планов Twitter добавить голосование «за» и «против» для всех пользователей. Неизвестно и то, повлияет ли данная функциональность в перспективе на формирование ленты, как это делается в Reddit, где такой подход определяет очерёдность вывода постов. На текущий момент, уточняют в Twitter, новая функция такого влияния оказывать точно не будет.

Сервис микроблогов уже не впервые проводит эксперименты с реакциями на сообщения. Так, в марте некоторые пользователи получили возможность ставить не только традиционный «лайк» с сердечком, но и выбирать одну из нескольких альтернативных реакций, как это реализовано в Facebook и Facebook Messenger. Глава отдела разработки Кайвон Бейкпур (Kayvon Beykpour) отметил, что Twitter прорабатывает систему лайков-дизлайков ещё с прошлого года, и приоритет этой идеи для сервиса довольно высок.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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