С начала года СБУ заблокировала более тысячи кибератак (инфографика)

Киберспециалисты Службы безопасности за первое полугодие 2021 года нейтрализовали более 1 тыс. кибератак и инцидентов на ресурсы органов власти и объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-центр СБУ .

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Активизация атак была зафиксирована в апреле-мае. Как подчеркнули в ведомстве, как раз в это время происходила концентрация военных формирований РФ вдоль украинской границы.

Одну из масштабных кибератак, заблокированых СБУ , совершила хакерская группировка Armageddon, подконтрольная ФСБ РФ . Хакеры пытались поразить системы электронного документооборота, чтобы получить доступ к секретным данным украинских органов государственной власти.

Также киберспециалисты прекратили деятельность 8 ботоферм мощностью более 35 тыс. аккаунтов, которые распространяли деструктивный контент.

В течение шести месяцев 2021 года для защиты национальной информационной безопасности были привлечены к уголовной ответственности 60 человек, из которых 22 осудили.

Также был запрещен въезд 46 иностранцам, причастным к пропаганде сепаратизму в интернете.

Кроме того, СБУ подготовили материалы для введения в мае санкций со стороны СНБО относительно 224 вебресурсов, а также 198 юридических и 15 физических лиц, действовавших во вред нашему государству.

Ограничения были применены также к трем электронных платежным системам, причастным к финансированию террористической деятельности.

Всего по материалам киберподразделения СБУ в январе-июне было начато 334 уголовных производства. Часть из них касается несанкционированного вмешательства в работу компьютеров и автоматизированных сетей.

Напомним

В последние годы участились кибератаки и инциденты с программами-вымогателями. При этом банды хакеров, очевидно, нацелены на более крупные организации. Только в этом году хакеры нацелились на крупнейшего поставщика мяса в Америке и ключевой нефтепровод, хотя в обоих случаях считается, что ответственные группы базируются в Восточной Европе и, скорее всего, в РоSSии.

РоSSию также обвинили в взломе SolarWinds в 2020 году, в результате которого был взломан ряд структур федерального правительства США , на что США ответили новыми экономическими санкциями.

Более $33 млн в криптовалюте получили в течение первого полугодия 2021 года кибермошенники, использующие в своем ремесле вирусы-вымогатели.