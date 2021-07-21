В США операторов трубопроводов обяжут усилить киберзащиту

Этот шаг стал ответом администрации Байдена на серию атак и взломов с использованием программ-вымогателей, которые атакуют критически важную инфраструктуру США.

Министерство внутренней безопасности США (DHS) во вторник объявило о новых требованиях к операторам трубопроводов США , направленных на усиление киберзащиты. Такие меры приняты после майской атаки с использованием программ-вымогателей, которая нарушила транспортировку топлива через Восточное побережье.

Об этом сообщает Associated Press.

В заявлении DHS говорится, что от операторов критически важных трубопроводов, установленных на федеральном уровне, будет требоваться реализация "конкретных мер по смягчению последствий" для предотвращения атак программ-вымогателей и других кибер-взломов. Операторы также должны внедрять планы действий в чрезвычайных ситуациях и проводить то, что департамент называет "анализом архитектуры кибербезопасности".

Этот шаг стал ответом администрации Байдена на серию атак и взломов с использованием программ-вымогателей, атакующих критически важную инфраструктуру США .

Ранее в мае стало известно, что американская энергетическая компания Colonial Pipeline стала жертвой хакерской атаки. Colonial Pipeline является оператором самого большого в США бензинопровода, она поставляет около 45% всего топлива для Восточного побережья США .

13 мая стало известно, что Colonial Pipeline заплатила хакерам почти 5 млн долларов США в криптовалюте в течение нескольких часов после атаки.