В США операторов трубопроводов обяжут усилить киберзащиту

Этот шаг стал ответом администрации Байдена на серию атак и взломов с использованием программ-вымогателей, которые атакуют критически важную инфраструктуру США.

В США операторов трубопроводов обяжут усилить киберзащиту
Трансаляскинский трубопровод
Фото: svarcom.net

Министерство внутренней безопасности США (DHS) во вторник объявило о новых требованиях к операторам трубопроводов США, направленных на усиление киберзащиты. Такие меры приняты после майской атаки с использованием программ-вымогателей, которая нарушила транспортировку топлива через Восточное побережье.

Об этом сообщает Associated Press.

В заявлении DHS говорится, что от операторов критически важных трубопроводов, установленных на федеральном уровне, будет требоваться реализация "конкретных мер по смягчению последствий" для предотвращения атак программ-вымогателей и других кибер-взломов. Операторы также должны внедрять планы действий в чрезвычайных ситуациях и проводить то, что департамент называет "анализом архитектуры кибербезопасности".

Этот шаг стал ответом администрации Байдена на серию атак и взломов с использованием программ-вымогателей, атакующих критически важную инфраструктуру США.

Ранее в мае стало известно, что американская энергетическая компания Colonial Pipeline стала жертвой хакерской атаки. Colonial Pipeline является оператором самого большого в США бензинопровода, она поставляет около 45% всего топлива для Восточного побережья США.

13 мая стало известно, что Colonial Pipeline заплатила хакерам почти 5 млн долларов США в криптовалюте в течение нескольких часов после атаки.

Впоследствии президент США Джо Байден заявил, что хакеры, которые стоят за этой атакой, вероятнее всего, находятся в РоSSии.

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