Мошенники рассылают фишинговые письма с домена Нацполиции

«Лабораторія цифрової безпеки» сообщает о выявлении очередной схемы мошенничества — рассылок электронных писем с вредоносным программным обеспечением. В организации отмечают, что их уже получили несколько общественных активистов. Об этом Лаборатория сообщила в фейсбуке.

Фото: ubr.ua

Фишинговые письма приходят с домена Национальной полиции Украины — с адреса pg2. npu@police.gov.ua.

В них содержатся якобы запросы от полиции предоставить информацию по криминальному делу.

К письму прикреплен заархивированный файл под названием «Запит у кримінальній справі №#######.rar» с вредоносным ПО , при открытии которого мошенники получат доступ к данным пользователя.

Как утверждают в «Лабораторія цифрової безпеки», компьютеры с операционной системой Windows особенно уязвимы к вирусу.