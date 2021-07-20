Мошенники рассылают фишинговые письма с домена Нацполиции

«Лабораторія цифрової безпеки» сообщает о выявлении очередной схемы мошенничества — рассылок электронных писем с вредоносным программным обеспечением. В организации отмечают, что их уже получили несколько общественных активистов. Об этом Лаборатория сообщила в фейсбуке.

Мошенники рассылают фишинговые письма с домена Нацполиции
Фото: ubr.ua

Что известно

  • Фишинговые письма приходят с домена Национальной полиции Украины — с адреса pg2. npu@police.gov.ua.

  • В них содержатся якобы запросы от полиции предоставить информацию по криминальному делу.

  • К письму прикреплен заархивированный файл под названием «Запит у кримінальній справі №#######.rar» с вредоносным ПО, при открытии которого мошенники получат доступ к данным пользователя.

  • Как утверждают в «Лабораторія цифрової безпеки», компьютеры с операционной системой Windows особенно уязвимы к вирусу.

  • В организации рекомендуют не открывать прикрепленные архивы и сразу же перенаправлять письма в формате (.eml) на адрес «Лабораторія цифрової безпеки» — zaraza@dslua.org.

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