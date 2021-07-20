Китай отверг обвинения в хакерской атаке на Microsoft Exchange Server

Кибератака зацепила 30 тысяч организаций по всему миру.

Китай отверг обвинения в хакерской атаке на Microsoft Exchange Server
Фото: SpectraSoft

Китай отверг обвинения западных стран в хакерской атаке на сервис Microsoft Exchange Server, о которой стало известно в марте 2021 года.

В понедельник, 19 июля, Соединенные Штаты Америки вместе с Великобританией и Австралией впервые официально обвинили во взломе китайских правительственных хакеров. В понедельник к заявлению присоединилась также Новая Зеландия.

Китайское посольство в Веллингтоне назвало эти обвинения "безосновательными и безответственными". "Китайское правительство есть поборником кибербезопасности", - говорится в сообщении на сайте посольства.

Дипломаты заявили, что Китай обвиняют бездоказательно.

В то же время, как сообщает BBC, посольство КНР в Австралии заявило, что США сами являются "мировым чемпионом по вредоносных кибератаках".

Хакерская атака на Microsoft охватила не менее 30 тысяч организаций по всему миру, которые использовали сервис Exchange для корпоративной почты.

Ответственность за атаку на Microsoft Exchange положили на хакерскую группу Hafnium, спонсируемую китайскими властями.

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