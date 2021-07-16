Депутаты предлагают обязать интернет-сервисы дублировать фильмы на украинском

Закон "О функционировании украинского языка как государственного" предлагают дополнить положением об обязательном дубляже фильмов, которые транслируются в интернете.

Об этом сообщила вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк.

"Предлагаем дополнить статью 23 языкового закона: "Касательно фильмов, предлагаемых поставщиком услуг видео по запросу с использованием сети Интернет, произведенных и/или впервые обнародованных (распространенных) после 16 июля 2021, и доступ к которым возможен с территории Украины, поставщиком услуг видео по запросу обеспечивается наличие аудиодорожек государственным языком в объеме не менее 75% от общего количества таких фильмов", - написала Кондратюк в фейсбуке.

Она обосновала необходимость такого дополнения тем, что действующая редакция языкового закона не обязывает сервисы демонстрации фильмов и сериалов в интернете дублировать свой контент на государственном языке.

"Этими изменениями мы стремимся укрепить позиции украинского языка в сети Интернет. А также обращаем внимание участников рынка на необходимость инвестировать в развитие украинского дубляжа и создание украиноязычного контента. Мы понимаем, что библиотеки (архивы) таких новых сервисов - платформ очень большие, поэтому мы и ставим требование для всех новых продуктов, которые появляются на платформе после 16 июля, уже вместе с полным действием закона о языке в Украине, осуществлять перевод" , - отметила Кондратюк.

Напомним, закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступает в силу постепенно. С 16 июля 2019 года в действие ввели основные его положения. С тех пор некоторые парламентарии пытаются изменить или отсрочить отдельные его статьи. В июле 2020 года "слуга народа” Максим Бужанский пытался протащить закон, который отменял норму о 80% обучения в школах на украинском. Этот же депутат пытался протянуть к бюджетному законопроекту правку, которая отменяла штрафы за отказ от обслуживания на украинском и позволяла учиться на русском в школах и вузах. Депутаты ее не поддержали.

Это привело к массовым протестам и критике оппозиции, а сам законопроект не вносили в повестку дня.

14 июля 2021 Конституционный Суд постановил, что закон о функционировании украинского языка как государственного является конституционным.

16 июля 2021-го вступили в силу новые положения закона, которые касаются прежде всего сферы культуры.