Twitter усилил модерацию и удалил во второй половине 2020 года больше оскорбительного контента, чем когда-либо

Компания Twitter стала лучше модерировать контент на своей платформе во второй половине прошлого года. Об этом свидетельствуют данные отчёта о прозрачности, который был опубликован на этой неделе.

Twitter усилил модерацию и удалил во второй половине 2020 года больше оскорбительного контента, чем когда-либо

Изображение: Getty Images

Согласно имеющимся данным, в период с 1 июля по 31 декабря 2020 года соцсеть приняла меры против 964 459 аккаунтов за оскорбительное поведение. По сравнению с предыдущим шестимесячным отрезком этот показатель вырос на 142 %. За второе полугодие 2020-го Twitter приняла меры в отношении 1 126 990 аккаунтов, владельцы которых публиковали разжигающие ненависть сообщения, что на 77 % больше по сравнению с аналогичным показателем в первой половине 2020 года.

Компания связывает усиление модерации с изменениями в действующей политике сервиса, которые были внесены в течение прошлого года. Также отмечается использование специальных алгоритмов на базе машинного обучения, которые помогают точнее определять и блокировать контент, нарушающий правила социальной сети. В отчёте сказано, что инструменты автоматической модерации помогли отследить до 65 % оскорбительных твитов и других публикаций, так или иначе нарушающих правила. Это является значительным прогрессом, поскольку к концу 2019 году эффективность алгоритмов модерации составляла только 50 %.

В конце года в Twitter появился запрет на использование некоторых выражений, которые могут оскорбить людей по расовому признаку, этнической или национальной принадлежности. В середине прошлого года разработчики запретили публиковать ссылки на контент, пропагандирующий насилие и ненависть. Очевидно, что Twitter далеко до победы в борьбе с нарушающим правила платформы контентом, но нынешний отчёт показывает, что разработчики прикладывают массу усилий для этого.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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