У Украины появилась официальная англоязычная страница в Instagram

На странице @ukraine.ua можно узнать о популярных туристических магнитах, культурных событиях и фестивалях, инновациях, возможностях, Украине и украинцах.

У Украины появилась официальная англоязычная страница в Instagram
Фото: Twitter @Ukraine

Министерство иностранных дел и Украинский институт запустили официальную страницу Украины в социальной сети Instagram.

Об этом сообщила пресс-служба МИД.

Новая англоязычная страница @ukraine.ua имеет целью продвижение позитивного имиджа Украины среди иностранной аудитории.

"Она олицетворяет современную страну, динамическую и инновационную, превосходящую ожидания и влюбляющую с первого взгляда или визита", - отметили в МИД.

На странице @ukraine.ua посетители и подписчики смогут узнать о популярных туристических магнитах, культурных событиях и фестивалях, инновациях, возможностях, Украине и украинцах.

В оформлении страницы используются фотографии украинских фотографов - партнеров фотобанка на официальном сайте Украины и бренд Украины UkraineNOW.

"Создание и развитие верифицированной страницы Украины в Instagram - часть стратегической работы МИД по формированию позитивного имиджа Украины за рубежом. В этом году Министерство иностранных дел впервые утвердило Стратегию публичной дипломатии, где определило основные подходы по формированию международного имиджа и репутации Украины", - отметили в МИД .

В настоящее время развиваются три официальных канала коммуникации для продвижения Украины в мире – сайт Украины, страница в Facebook и страница в Instagram.

Напомним, в 2017 году МИД анонсировал создание института улучшения имиджа Украины за рубежом.

В мае 2018 года Кабмин одобрил бренд Ukraine NOW UA для улучшения имиджа нашей страны в мире. Предполагается, что на основе бренда также будет разработан модульный бренд-бук, который станет "единым голосом" Украины по всему миру. В августе того же года бренд Ukraine NOW UA получил одну из самых престижных наград в мире дизайна - Red Dot.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Минобороны Израиля конфисковало с 84 криптокошельков террористов ХАМАС $7,7 миллионаМинобороны Израиля конфисковало с 84 криптокошельков террористов ХАМАС $7,7 миллиона
В компании Kaseya знали о проблемах с кибербезопасностью до недавнего взломаВ компании Kaseya знали о проблемах с кибербезопасностью до недавнего взлома
РоSSийские хакеры атаковали сайт ВМС УкраиныРоSSийские хакеры атаковали сайт ВМС Украины
Майнинговый пул мощностью более 100 МВт откроет в Казахстане компания украинского предпринимателяМайнинговый пул мощностью более 100 МВт откроет в Казахстане компания украинского предпринимателя
Хакеры украли у полиции Новой Зеландии $32 тыс. в биткоинахХакеры украли у полиции Новой Зеландии $32 тыс. в биткоинах
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSийские хакеры атаковали сайт ВМС УкраиныРоSSийские хакеры атаковали сайт ВМС Украины
В Виннице разоблачили крупнейшую в истории Украины подпольную майнинговую фермуВ Виннице разоблачили крупнейшую в истории Украины подпольную майнинговую ферму
На сайты президента Украины и СБУ провели сетевую атакуНа сайты президента Украины и СБУ провели сетевую атаку
Facebook запустила рекламу в своём сервисе коротких видео Instagram ReelsFacebook запустила рекламу в своём сервисе коротких видео Instagram Reels
Facebook начала предупреждать о страницах, регулярно публикующих дезинформацию
В Google Docs появилась одна из полезных функций Word 97В Google Docs появилась одна из полезных функций Word 97
Сквозное шифрование в Facebook Messenger и Instagram появится не раньше 2022 годаСквозное шифрование в Facebook Messenger и Instagram появится не раньше 2022 года
Британская контрразведка MI5 завела аккаунт в Instagram, чтобы развеять стереотипы о "любителях мартини"Британская контрразведка MI5 завела аккаунт в Instagram, чтобы развеять стереотипы о "любителях мартини"
В Google Картах появилась навигация внутри помещений с элементами дополненной реальностиВ Google Картах появилась навигация внутри помещений с элементами дополненной реальности
Facebook создаст Instagram для детейFacebook создаст Instagram для детей
Последние новости
Подгружаем последние новости