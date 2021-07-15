У Украины появилась официальная англоязычная страница в Instagram

На странице @ukraine.ua можно узнать о популярных туристических магнитах, культурных событиях и фестивалях, инновациях, возможностях, Украине и украинцах.

Министерство иностранных дел и Украинский институт запустили официальную страницу Украины в социальной сети Instagram.

Об этом сообщила пресс-служба МИД .

Новая англоязычная страница @ukraine.ua имеет целью продвижение позитивного имиджа Украины среди иностранной аудитории.

"Она олицетворяет современную страну, динамическую и инновационную, превосходящую ожидания и влюбляющую с первого взгляда или визита", - отметили в МИД .

На странице @ukraine.ua посетители и подписчики смогут узнать о популярных туристических магнитах, культурных событиях и фестивалях, инновациях, возможностях, Украине и украинцах.

В оформлении страницы используются фотографии украинских фотографов - партнеров фотобанка на официальном сайте Украины и бренд Украины UkraineNOW.

"Создание и развитие верифицированной страницы Украины в Instagram - часть стратегической работы МИД по формированию позитивного имиджа Украины за рубежом. В этом году Министерство иностранных дел впервые утвердило Стратегию публичной дипломатии, где определило основные подходы по формированию международного имиджа и репутации Украины", - отметили в МИД .

В настоящее время развиваются три официальных канала коммуникации для продвижения Украины в мире – сайт Украины, страница в Facebook и страница в Instagram.

Напомним, в 2017 году МИД анонсировал создание института улучшения имиджа Украины за рубежом.

В мае 2018 года Кабмин одобрил бренд Ukraine NOW UA для улучшения имиджа нашей страны в мире. Предполагается, что на основе бренда также будет разработан модульный бренд-бук, который станет "единым голосом" Украины по всему миру. В августе того же года бренд Ukraine NOW UA получил одну из самых престижных наград в мире дизайна - Red Dot.