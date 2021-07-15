Цукерберг вернулся к продаже акций Facebook

Основатель Facebook Марк Цукерберг с 9 ноября 2020 года продавал акции соцсети почти каждый будний день, сообщает Forbes со ссылкой на документы, поданные в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Миллиардер возобновил продажи после годичного перерыва.

Фото: esquire

Сколько продал акций Цукерберг

Согласно документам, с 9 ноября 2020 года по 14 июля 2021 года Цукерберг продал 9,4 млн акций на сумму $2,8 млрд. Из них около 90% средств получила благотворительная организация Chan Zuckerberg Initiative (CZI).

А оставшаяся часть, около $200 млн после уплаты налогов, осталась у миллиардера, пишет РБК.

После продажи Цукерберг владеет 14%-ной долей Facebook, что в два раза меньше, чем на момент IPO компании в 2012 году.

Предыстория

Цукерберг начал продавать акции Facebook в 2016 году, через год после того, как он и его жена Присцилла Чан основали CZI.

В то время пара написала письмо своей будущей дочери, пообещав в течение жизни отдать 99% своих акций Facebook, которые тогда стоили $45 млрд, на образование и лечение болезней.

К настоящему времени Цукерберг уже продал 132 млн акций на сумму $15 млрд. По данным Forbes, из этой суммы основатель Facebook после уплаты налогов получил только $2,1 млрд.

Продажи Цукерберга и CZI достигли пика в 2018 году, когда они выручили около $5,3 млрд. В остальные годы продажи не превышали $2,3 млрд.

Цукерберг прекратил продажи в ноябре 2019 года, сделав только одно пожертвование на сумму $60 млн (204?700 акций) Общественному фонду Кремниевой долины (SVCF). По состоянию на 2018 год Цукерберг и Чан пожертвовали SVCF акции Facebook на сумму почти $2 млрд.