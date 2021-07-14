Хакерская группа REvil, которую связывают с Россией, исчезла из даркнета

Исчезновение REvil из даркнета может быть связано с телефонным разговором между президентами США и РоSSии.

Хакерская группа REvil, которую связывают с Россией, исчезла из даркнета
Фото: Jefferson Santos/Unsplash

Сайты, связанные с хакерской группировкой REvil, перестали отвечать на запросы. Специалисты пока не могут понять, связано ли исчезновение одной из крупнейших в мире групп кибермошенников с недавними телефонными переговорами президентов США и РоSSии.

О том, что сайты REvil исчезли из даркнета, сообщили крупнейшие компании в США, занимающиеся кибербезопасностью, передает ВВС.

"Все сайты Revil не работают, включая сайты, где обсуждали и получали выкуп (от жертв кибератак - ред.)", - написал автор блога о компьютерной безопасности BleepingComputer Лоренс Абрамс.

Некоторые эксперты в США предположили, что неожиданное исчезновение REvil из даркнета может быть связано с телефонным разговором между президентами США и РоSSии 9 июля. Главной темой переговоров, по официальному сообщению Белого дома, было прекращение кибератак со стороны групп, базирующихся на территории РоSSии.

Уже после телефонного разговора, отвечая на вопросы журналистов, президент США Джо Байден не исключил, что США могут прибегнуть к соответствующим атакам, если нападения не прекратятся.

Специалисты считают REvil, также известную под названием Sodinokibi, одной из крупнейших хакерских группировок в мире. По данным американских спецслужб, ежемесячно кибермошенники проводили не менее 15 атак. Как считают в Вашингтоне, группировка находится в РоSSии и может быть связана с роSSийскими властями. РоSSия отрицает участие в деятельности киберпреступников.

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