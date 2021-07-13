Хакеры осуществили кибератаки на сайты президента и СБУ, - Госспецсвязи

Госспецсвязи нейтрализовала очередные кибератаки на сайты органов власти. На этот раз осуществлены DDoS-атаки на официальные вебсайты Президента Украины и Службы безопасности Украины, сообщает пресс-служба ведомства.

"Силами киберзащиты Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины все кибератаки нейтрализованы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Госспецсвязи наблюдает увеличение количества атак различных видов и киберинцидентов. За полгода заблокировано более 1,1 млн атак различных видов на государственные информационные ресурсы, кроме того - заблокировано более 250 DDoS-атак.

На прошлой неделе из-за кибератаки произошел аварийный технический сбой в работе Интернет-провайдеров, обеспечивающих поддержку интернет-представительств и сайтов Президента Украины, Службы безопасности Украины и других органов государственной власти Украины.