Индийский конкурент Amazon увеличил оценку до $37,6 миллиарда перед IPO

Индийский гигант электронной коммерции Flipkart привлек $3,6 млрд в ходе нового раунда финансирования. Компания впервые привлекает капитал от внешних инвесторов после того, как ее приобрел Walmart в 2018 году. Об этом пишет The Economic Times.

Фото: dev.by

Что известно о финансировании

Оценка Flipkart составила более $37,6 млрд. Год назад в рамках внутреннего раунда финансирования компанию оценивали в $24,9 млрд.

Новый раунд финансирования Flipkart является крупнейшим среди индийских стартапов, замечает TechCrunch . Его возглавили Сингапурский госфонд GIC, Управление по инвестициям в пенсионный план Канады (CPP Investments), SoftBank Vision Fund 2 и ряд других фондов.

Также инвестировал крупнейший акционер Flipkart — американская корпорация Walmart, которая владеет 74% акций индийской компании.

Куда потратят деньги

Flipkart планирует использовать привлеченные средства для увеличения доли рынка и борьбы с конкурентами, пишет Forbes.

В частности, с индийскими конгломератами Reliance Industries (RIL) и Tata Group, а также Amazon, который уже инвестировал в индийский рынок более $7 млрд.

Такая активность компаний объясняется темпами роста рынка. По оценкам Bain & Company, к 2025 году рынок электронной коммерции Индии достигнет более 300 млн покупателей, которые будут покупать товаров на сумму свыше $100 млрд в год.

В то же время крупные игроки обеспокоены намерением властей Индии запретить распродажи на платформах электронной коммерции. Предложенные правила появились на фоне жалоб розничных торговцев на то, что иностранные игроки электронной коммерции обходят индийские законы, используя сложные бизнес-структуры.

По новым правилам, Amazon, Flipkart и другим платформам могут запретить использовать собственные торговые марки. Сейчас в Индии компаниям, занимающимся электронной торговлей, запрещается хранить товарные запасы или продавать товары непосредственно потребителям.

После критики со стороны заинтересованных сторон правительство продолжило крайний срок для обратной связи с 6 по 21 июля.