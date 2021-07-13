Глава Google предупредил об угрозе свободному интернету и назвал две технологии, которые изменят мир

Свободный и независимый интернет под угрозой. Об этом заявил глава Google Сундар Пичай в своем интервью BBC. Он утверждает, что многие страны ограничивают потоки данных, и это становится нормой. А также рассказал, какие технологии изменят мир.

Фото: britannica.com

Директор Google и его материнской компании — Alphabet Сундар Пичай занимается такими разными фирмами и продуктами, как Waze, FitBit и DeepMind — пионерами в области искусственного интеллекта.

Он считает, что в следующие двадцать пять лет мир коренным образом изменят две технологии: искусственный интеллект и квантовые компьютеры.

Искусственный интеллект

«Думаю, это самая важная технология, которую человечество когда-нибудь создавало», — говорит он о первой из них. — «То есть, в одном ряду с огнем, электричеством или интернетом. Даже важнее».

Искусственный интеллект — это, по сути, попытка воссоздать человеческий разум в машинах. Различные системы ИИ уже решают проблемы в своих определенных сферах лучше людей.

Квантовые компьютеры

Квантовые компьютеры — это совсем другой феномен. Обычные компьютеры построены по бинарному принципу — они понимают только два значения: 0 и 1. Такое состояние называется «бит».

Но на квантовом, субатомном уровне, материя ведет себя иначе. Она может быть одновременно и 1, и 0, или где угодно между ними. Вместо битов квантовые компьютеры используют «кубиты», которые учитывают вероятность пребывания материи в одном из многих разных состояний. Эта отрасль — тяжела для понимания, но она способна изменить мир.

Пичай и другие ведущие технологи считают, что возможности этой технологии — захватывающие. «Квантовые компьютеры не подходят для всех задач. В некоторых сферах нынешний метод всегда будет лучшей опцией. Но есть сферы, где квантовые вычисления откроют нам огромное количество новых решений».

Свободный интернет

При разговоре о надзоре над интернетом, Пичай сказал, что свободный и независимый интернет «сейчас под нападением». Он не назвал «нападающих» прямо, но добавил, что «ни один из наших продуктов не доступен в Китае».

Контекст

Напомним, что по данным Bloomberg , Китай объявил о новых правилах подачи заявок на IPO за рубежом для интернет-компаний. Те из них, которые хранят данные более 1 миллиона пользователей, должны будут сперва пройти проверку на кибербезопасность.

Администрация киберпространства Китая обосновала новое правило необходимостью защитить данные и личную информацию пользователей, которые могут «контролироваться и злонамеренно использоваться иностранными правительствами».

В рамках проверки будут также изучены потенциальные риски для национальной безопасности, связанные с проведением IPO за рубежом. Порог в 1 миллион пользователей означает, что новое правило коснется не только технологических гигантов, но и небольших компаний.