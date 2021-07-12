Twitter заблокировал новый аккаунт Протасевича

Лицам, которые находятся под домашним арестом, власти запрещают пользоваться телефоном и интернетом.

Twitter заблокировал новый аккаунт Протасевича
Роман Протасевич
Фото: Скріншот відео

Социальная сеть Twitter заблокировала новый аккаунт белорусского блогера и бывшего главного оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находится в Минске под домашним арестом.

В сообщении в соцсети говорится, что действие аккаунта приостановлено из-за нарушения правил Twitter, передает Deutsche Welle.

Как сообщила адвокат блогера Инесса Оленская, Протасевич узнал об этом утром в понедельник, 12 июля. А 7 июля он сообщил, что завел новую страницу в соцсети и ведет ее "без присмотра".

Прошлый аккаунт блогера был заблокирован из-за "подозрительных действий".

Обычно лицам, находящимся под домашним арестом, власти запрещают пользоваться телефоном и интернетом.

Напомним, ради задержания Протасевича режим Александра Лукашенко посадил самолет путем ложного сообщения о минировании на борту. Протасевича сразу задержали, через несколько дней после этого были обнародованы видео с ним. Правозащитники и родственники парня подозревают, что его били. Также опубликовали видео с задержанной подругой Протасевича Софией Сапегой. Оба на записях признавали вину за инкриминируемые им действия.

Затем МИД Беларуси неожиданно вывело Протасевича на брифинг относительно инцидента с рейсом Ryanair. В пресс-конференции приняли участие Департамент авиации Министерства транспорта, Следственного комитета, Минобороны, представители пограничного комитета и "другие релевантные спикеры". Во время пресс-конференции силовики заявили, что перехвата самолета Ryanair и принудительной посадки в Минске не было. Позже слово дали Протасевичу, и он начал убеждать, что "чувствует себя прекрасно".

Протасевич сказал, что сотрудничает со следствием. Он также заявил, что признает "ущерб, который нанес стране".

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