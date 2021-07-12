Владелец TikTok отложил IPO в США. Причина — контроль китайских регуляторов

Компания ByteDance, владелец популярного приложения для коротких видео TikTok, отложила на неопределенный срок планы по выходу на биржу. Об этом пишет РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.

Фото: theinformation.com

Отказ от IPO

ByteDance отказалась от намерений выйти на IPO после того, как китайские регуляторы предупредили о рисках, связанных с безопасностью данных, и рекомендовали компании сосредоточиться на их устранении.

По информации источников, знакомых с планами компании, владелец TikTok планировал провести IPO в США или Гонконге.

Компания ByteDance рассматривала варианты вывода на биржу всего бизнеса или некоторых из своих дочерних предприятий.

В рамках последнего раунда финансирования, который прошел в декабре прошлого года, инвесторы оценили стоимость ByteDance примерно в $180 млрд, сообщил WSJ.

По информации издания, основатель компании Чжан Имин решил отложить планы выхода на биржу в конце марта после встреч с представителями регуляторов киберпространства (Cyberspace Administration of China, CAC) и рынка ценных бумаг Китая.

Они попросили компанию сосредоточиться на устранении рисков, связанных с безопасностью данных, и других проблемах. По информации источников WSJ, еще одной причиной для переноса листинга могло стать то, что в то время у компании не было финансового директора.

Контроль Китая

Китайские власти усилили контроль над технологическими компаниями страны с ноября прошлого года, в том числе ввели новые правила, регулирующие сбор данных пользователей.

По мнению регуляторов, данные, собранные китайскими технологическими компаниями, могут быть скомпрометированы в результате более подробного раскрытия информации, связанной с листингом на биржах США .

Власти также разрабатывают меры против ненадлежащего сбора и использования данных для защиты интересов пользователей.

На прошлой неделе стало известно, что САС начнет проводить плановые проверки безопасности компаний, выходящих на зарубежные биржи.

Новые правила будут распространяться на компании, которые хотят провести листинг за рубежом и располагают данными более чем об 1 млн пользователей.

Теперь они должны представить САС материалы IPO, которые они намерены предоставить перед листингом руководству иностранных торговых площадок.

Раньше китайским компаниям обычно не требовалось разрешения САС для листинга за рубежом.