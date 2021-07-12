Майнинговый пул мощностью более 100 МВт откроет в Казахстане компания украинского предпринимателя

Принадлежащая украинскому предпринимателю Сергею Троню компания White Rock Management объявила об открытии дата-центра для майнинга мощностью более 100 МВт в Казахстане, пишет forklog.com.

Майнинговый пул мощностью более 100 МВт откроет в Казахстане компания украинского предпринимателя
Фото: 24tv.ua

Почему Казахстан

В заявлении представителей White Rock Management говорится, что Казахстан является весьма привлекательным местом для криптовалютных инвесторов, так как развитию технологий и майнинговых пулов способствуют удобное географическое положение страны и одни из самых низких тарифов на электроэнергию.

Для обустройства центра данных White Rock Management закупила более 20 тыс. ед. оборудования (высокомощных машин) на сумму более $200 млн у лидера мирового рынка специализированной техники — китайской компании Bitmain.

Какие планы у компании

Новый казахстанский дата-центр стал одним из самых мощных в странах Центральной Азии. Это первый объект, открытый White Rock Management в рамках проекта по созданию многофункциональных дата-центров по всему миру. В дальнейшем компания планирует открытие дата-центров в Швеции и Северной Америке, а также возобновит работу современного ЦОД в Украине.

Кроме украинской White Rock Management, о своих намерениях развернуть в центральноазиатской стране собственные майнинговые центры заявили руководства таких технокомпаний, как BIT Mining Limited и Wattum Management в партнерстве с компанией Enegix.

Ранее

Несмотря на отсутствие четкой нормативной базы в отношении криптовалют, Соединенные Штаты являются, как писал «Минфин», «наиболее готовой к криптовалюте» страной в мире на основе таких ключевых показателей, как количество тематических запросов в Google, насыщенность криптоматами и уровень легализации криптовалют налоговым и финансовым законодательствами во многих штатах.

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