Минобороны Израиля конфисковало с 84 криптокошельков террористов ХАМАС $7,7 миллиона

Министр обороны Израиля Бени Ганц санкционировал арест 84 электронных кошельков, в которых, по оценкам израильских спецслужб, хранятся цифровые активы стоимостью в $7,7 млн. Об этом сообщило израильское издание newsru.co.il.

Фото: coinmania.com

Большая часть из них — это Bitcoin, Ethereum, Dodgecoin и Tether. Отмечается, что на долю криптовалюты BTC приходится $3,4 млн, Tether — $4,13 млн. Владельцами этих электронных кошельков являются семеро жителей Палестины.

По данным израильской разведки, они тесно связаны с местными террористическими группировками, в частности с печально известной ХАМАС.

Сотрудники силовых ведомств Израиля отмечают, что террористы часто используют криптовалюту. Особенно их привлекают анонимные монеты, такие как monero или Zcash. Однако это первый случай, когда они хранили свои «сбережения» в таких разнообразных криптоактивах.

Контекст

ХАМАС начал собирать пожертвования в криптовалюте несколько лет назад, по мере ужесточения контроля над конвенциональными денежными потоками. В мае 2021 года террористическая организация объявила о начале очередного сбора средств. Деньги, предположительно, должны были быть направлены на усиление группировки в регионе Газы и на финансирование боевой подготовки личного состава.

Напомним