Социальная сеть WeChat начала бороться с китайскими ЛГБТ-студентами

Самое популярное приложение Китая WeChat начало удалять университетские ЛГБТ-группы.

Коммунисты Китая усиливают контроль над интернетом

WeChat является крупнейшим суперприложением Китая. Программа является не просто социальной сетью, а универсальным сервисом, где пользователи могут общаться, заказать такси или доставку еды, оплатить коммунальные услуги и многое другое.

Как сообщает Reuters, WeChat удалил десятки ЛГБТ-групп, которые управлялись студентами местных университетов. Причиной удаления стало «нарушение правил сообщества». Владельцы аккаунтов считают, что дело вовсе не в нарушении правил, а в цензуре, жертвой которой они стали. Также один из пользователей, который пожелал сохранить анонимность, сообщил, что ранее к нему обращалось руководство университета с требованием удалить аккаунт.

Несмотря на то, что с 2001 года гомосексуальность перестала считаться в Китае психическим расстройством, в Поднебесной все равно сохраняется негативное отношение к ЛГБТ-сообществу со стороны правительства. Ранее чиновники также обещали зачистить местный интернет от информации о ЛГБТ, чтобы защитить несовершеннолетних от «плохого влияния».

Эксперты считают, что эта история показывает настроение правительства, которое хочет ужесточить контроль над интернетом. Старший научный сотрудник Китайского центра Пауля Цая Йельской школы права Дариус Лонгарино считает, что это «еще один поворот винта».



