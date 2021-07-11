Хакеры украли у полиции Новой Зеландии $32 тыс. в биткоинах

Неизвестные злоумышленники похитили из криптовалютного кошелька полиции Новой Зеландии около $32 тыс. в биткоинах, которые правоохранители планировали использовать для проведения онлайн-операции. Об этом пишут новозеландские СМИ со ссылкой на местную полицию, представители которой подтвердили инцидент.

Изображение: NZ Herald

Согласно имеющимся данным, полицейские планировали использовать криптовалюту в ходе расследования, связанного с отмыванием денежных средств. Однако вместо этого операция закончилась тем, что цифровые активы правоохранителей попали в руки злоумышленников и были перемещены из кошелька в неизвестном направлении.

Источник отмечает, что в отношении детективов, из-за ошибки которых произошёл инцидент, проводится служебное расследование. В ходе проверки было установлено, что полицейские не обеспечили должного уровня защиты хранящихся в их криптовалютном кошельке активов. По поводу хищения криптовалюты было возбуждено уголовное дело, но пока правоохранителям не удалось установить, кто именно стоит за атакой и куда были перемещены средства.

Детектив новозеландской полиции Стюарт Миллс (Stuart Mills), руководящий подразделением по борьбе с киберпреступлениями, отметил, что полиция извлечёт ценный урок из этого инцидента и в будущем будет применять более жёсткие требования к сотрудникам при проведении онлайн-операций. Несмотря на то, что об инциденте стало известно только сейчас, Миллс отметил, что пропажа криптовалюты была обнаружена ещё в конце 2020 года.



