РоSSийские хакеры атаковали сайт ВМС Украины

Хакерам не удалось получить документы путем утечки информации из информационно-телекоммуникационных систем Вооруженных Сил.

РоSSийские хакеры атаковали сайт ВМС Украины
Фото: autocentre.ua

РоSSийские хакеры осуществили атаку на веб-портал Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины и разместили на нем некоторые документы и преимущественно фейковые сообщения, связанные с учениями "Си Бриз - 2021", которые проходят в Черном море.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"РоSSия целенаправленно проводит информационные операции против Украины. К этим действиям привлечены структуры информационно-психологических операций Южного военного округа ВС РФ при поддержке киберподразделения центрального подчинения, разведывательных органов и всей пропагандистской машины Кремля", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что хакерам не удалось получить документы путем утечки информации из информационно-телекоммуникационных систем Вооруженных Сил.

"Имело место временное прекращение работы сайта украинского флота, которое было вызвано использованием уязвимостей фреймворка, который в свое время использовался для его создания. Кроме того, зафиксированы случаи безуспешных DDoS-атак против официального веб-портала Министерства обороны Украины", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время угроза устранена, работа сайта ВМС будет восстановлена в ближайшее время. Уполномоченными подразделениями проводится работа по обновлению ведомственных ресурсов в сети Интернет на должном уровне защиты.

Напомним, специалисты Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ в июне 2021 года остановили и нейтрализовали 76 кибератак на информационные системы органов государственной власти.

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