В июне СБУ заблокировала более 70 кибератак на органы власти

Основными типами обнаруженных атак были: соединение с серверами, попытки получения несанкционированного доступа, атаки на веб-приложения и вредоносное ПО.

Специалисты Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ в июне 2021 года прекратили и нейтрализовали 76 кибератак на информационные системы органов государственной власти.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ .

Отмечается, что основными типами обнаруженных атак были: соединение с командно-контрольными серверами (C&C Server) попытки получения несанкционированного доступа (Brute Force Attack) атаки на веб-приложения (Web App Attack) вредоносное программное обеспечение (Malware) и другие.

В СБУ напомнили, что на базе Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности функционирует система управления событиями информационной безопасности (SIEM), которая мониторит события в режиме реального времени и позволяет анализировать состояние информационной безопасности.

Потенциально критические события непосредственно обрабатываются аналитиками безопасности, что позволяет оперативно выявлять, реагировать и предупреждать угрозы в национальном киберпространстве.

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, ранее около 200 американских компаний пострадали от кибер-атаки, которую связывают с роSSийскими хакерами.