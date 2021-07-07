Война КНР с криптовалютам выходит на новый уровень

Народный банк Китая объявил о закрытии компании, занимавшейся разработкой программных сервисов для транзакций виртуальных валют. Дополнительно Центробанк КНР предостерёг другие бизнесы от любой помощи подобным организациям, включая предоставление помещений или маркетинговых услуг.

cnbc.com

Борьба Китая с виртуальными валютами началась как минимум в 2013 году, но до 2021 года правоприменительная практика постепенно смягчалась после применения каждого нового жёсткого правила.

Наконец, в мае текущего года в Китае полностью запретили финансовым институтам и платёжным сервисам предоставлять любые услуги, связанные с криптовалютами. В июне прошли массовые аресты людей, подозреваемых в использовании криптовалют в преступных целях. В том же месяце местные регуляторы усилили давление на банки и платёжные системы, запрещая любые сервисы, связанные с криптовалютами, а китайский вариант Twitter — компания Weibo заблокировала аккаунты, так или иначе связанные с криптоактивами. По данным на июль, половина мировых компаний, занимавшихся майнингом биткоинов, просто исчезла.

Причины того, что Китай внезапно стал очень жёстко реагировать на любые попытки оборота криптовалют, до сих пор неизвестны. Фигурируют самые необычные теории вроде той, что власти «наводят порядок» к столетнему юбилею коммунистической партии Китая, который приходится на текущий год. Более реалистичными выглядят предположения, что криптовалюты широко используются криминальными элементами, плохо поддаются контролю, отслеживанию транзакций, и то, что КНР намерена «расчистить дорогу» собственному цифровому юаню, разработка и тестирование которого идут уже годами. Теоретически цифровые валюты центробанков (CBDC) позволяют отслеживать практически любые транзакции в режиме реального времени, позволяя следить за любыми тратами любого гражданина. Кроме того, Пекин может быть обеспокоен оттоком капиталов с помощью цифровых валют сторонних эмитентов.

По мнению экспертов и участников рынка, усилия Китая отчасти пропали впустую, а в долгосрочной перспективе будут даже способствовать развитию рынков криптовалют. После запретов транзакции и майнинг переместились за рубеж, а курс биткоина остался относительно стабильным.



