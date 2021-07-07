Связанные с РФ хакеры взломали Национальный комитет республиканцев США - Bloomberg

Правительственные хакеры были частью группы, известной как APT 29 или Cozy Bear.

Хакеры, связанные с роSSийской властью, сломали компьютерные системы Национального комитета Республиканской партии США .

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на двух человек, знакомых с этим вопросом.

По словам собеседников агентства, правительственные хакеры были частью группы, известной как APT 29 или Cozy Bear. Эта группа связана с роSSийской службой внешней разведки, и раньше ее обвиняли во взломе систем Национального комитета Демократической партии США в 2016 году и в проведении кибератаки с помощью уязвимостей программного обеспечения корпорации SolarWinds.

Пока неизвестно, какие данные хакеры пересмотрели или похитили. Представитель Национального комитета Республиканской партии во вторник опроверг слом системы.

" Microsoft сообщила нам, что один из наших поставщиков, Synnex, мог быть скомпрометирован. Нет подтверждений того, что Комитет был взломан или какая-то информация Комитета была похищена. Мы расследуем дело и сообщили в Министерство нацбезопасности и ФБР", - сказал Майк Рид, представитель RNC.

Представитель посольства РоSSии в Вашингтоне не смог предоставить оперативный комментарий на соответствующий запрос.