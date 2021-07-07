Связанные с РФ хакеры взломали Национальный комитет республиканцев США - Bloomberg

Правительственные хакеры были частью группы, известной как APT 29 или Cozy Bear.

Связанные с РФ хакеры взломали Национальный комитет республиканцев США - Bloomberg
Фото: http://vesti.kz

Хакеры, связанные с роSSийской властью, сломали компьютерные системы Национального комитета Республиканской партии США.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на двух человек, знакомых с этим вопросом.

По словам собеседников агентства, правительственные хакеры были частью группы, известной как APT 29 или Cozy Bear. Эта группа связана с роSSийской службой внешней разведки, и раньше ее обвиняли во взломе систем Национального комитета Демократической партии США в 2016 году и в проведении кибератаки с помощью уязвимостей программного обеспечения корпорации SolarWinds.

Пока неизвестно, какие данные хакеры пересмотрели или похитили. Представитель Национального комитета Республиканской партии во вторник опроверг слом системы.

"Microsoft сообщила нам, что один из наших поставщиков, Synnex, мог быть скомпрометирован. Нет подтверждений того, что Комитет был взломан или какая-то информация Комитета была похищена. Мы расследуем дело и сообщили в Министерство нацбезопасности и ФБР", - сказал Майк Рид, представитель RNC.

Представитель посольства РоSSии в Вашингтоне не смог предоставить оперативный комментарий на соответствующий запрос.

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