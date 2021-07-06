Facebook, Twitter и Google заявили о возможном уходе из Гонконга
Facebook, Twitter и материнская компания Google — Alphabet — предупредили о возможном прекращении работы в Гонконге, если местные власти внесут запланированные изменения в закон о защите персональных данных. Об этом пишет РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.
Письмо властям
Отраслевая группа, в которую входят американские компании, направила письмо властям Гонконга. В нем выражена обеспокоенность тем, что запланированные изменения в законе о защите информации могут подвергнуть их персонал риску уголовного преследования.
О чем идет речь
Речь идет о публикации пользователями социальных сетей чужих персональных данных, пишет WSJ. Это было распространено во время протестов в Гонконге в 2019 году и затрагивало в том числе личные данные полицейских.
За нарушения закона о защите персональных данных будут предусмотрены штрафы до 1 млн гонконгских долларов (около $128 тыс.) и лишение свободы сроком до пяти лет.
Как избежать санкций
«Единственный способ избежать этих санкций для технологических компаний — воздержаться от инвестиций и предложения услуг в Гонконге», — цитирует WSJ письмо Азиатской интернет-ассоциации из Сингапура от 25 июня.
Заявление американских IT-компаний появилось на фоне усиления регулирования в отношении защиты личных данных.
Напомним
Так, сервис такси Didi, вышедший на биржу 30 сентября, спустя несколько дней стал фигурантом расследования администрации киберпространства Китая (CAC).
Компанию обвиняют в незаконном сборе данных клиентов. Позднее регулятор начал расследование в отношении онлайн-сервиса грузовых перевозок Full Truck Alliance и приложения по подбору персонала онлайн Kanzhun.