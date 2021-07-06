Facebook, Twitter и Google заявили о возможном уходе из Гонконга

Facebook, Twitter и материнская компания Google — Alphabet — предупредили о возможном прекращении работы в Гонконге, если местные власти внесут запланированные изменения в закон о защите персональных данных. Об этом пишет РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.

Письмо властям

Отраслевая группа, в которую входят американские компании, направила письмо властям Гонконга. В нем выражена обеспокоенность тем, что запланированные изменения в законе о защите информации могут подвергнуть их персонал риску уголовного преследования.

О чем идет речь

Речь идет о публикации пользователями социальных сетей чужих персональных данных, пишет WSJ. Это было распространено во время протестов в Гонконге в 2019 году и затрагивало в том числе личные данные полицейских.

За нарушения закона о защите персональных данных будут предусмотрены штрафы до 1 млн гонконгских долларов (около $128 тыс.) и лишение свободы сроком до пяти лет.

Как избежать санкций

«Единственный способ избежать этих санкций для технологических компаний — воздержаться от инвестиций и предложения услуг в Гонконге», — цитирует WSJ письмо Азиатской интернет-ассоциации из Сингапура от 25 июня.

Заявление американских IT-компаний появилось на фоне усиления регулирования в отношении защиты личных данных.

Напомним

Так, сервис такси Didi, вышедший на биржу 30 сентября, спустя несколько дней стал фигурантом расследования администрации киберпространства Китая (CAC).

Компанию обвиняют в незаконном сборе данных клиентов. Позднее регулятор начал расследование в отношении онлайн-сервиса грузовых перевозок Full Truck Alliance и приложения по подбору персонала онлайн Kanzhun.